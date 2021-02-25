أجواء ممطرة وشبورة دائمة.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء

الطقس الممطر مستمرا خلال الأسبوع القادم وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الذين توقعوا أن تدخل البلاد خلال 6 أيام قادمة في موجة جديدة من الأمطار ربما تكون أخف من سابقتها.





لكن ما يتجدد خلال الموجة المنتظرة، كثافة الشبورة المائية والتي تتكثف في الساعات الأولى من صباح اليوم على مدار أيام الأسبوع وتعيق الرؤية بالطرق السريعة والمساحات الفضاء بينن المدن والمحافظات.





أمطار على كافة الأنحاء





بيان هيئة الأرصاد الجوية قال إن البلاد ستشهد أمطارا خفيفة أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء على كافة الأنحاء بالوجه البحري بنسبة من 30 إلى 40 % بينما تنعدم يومي الإثنين والثلاثاء.





الأمطار تسقط على القاهرة ومناطق السواحل الشمالية الغربية بينما تقل أو تنعدم في الوجه القبلي.





شبورة مائية كثيفة





في الوقت الذي تنعدم فيه الأمطار أو تقل فرص سقوطها خلال أيام من الأسبوع، تستمر الشبورة المائية بكثافة على كافة الأنحاء، صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد.

لم تمر ساعات على خروج مصر من عاصفة رعدية استثنائية أثرت على الطقس في معظم أنحاء البلاد وأوقفت حركة السير في بعض الطرق السريعة بين المحافظات، ووصلت معها درجات الحرارة إلى صفر في بعض المناطق بجنوب سيناء وسانت كاترين، إلا ولا يزال