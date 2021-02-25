ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أجواء ممطرة وشبورة دائمة.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:47 م
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
أحمد سالم
لم تمر ساعات على خروج مصر من عاصفة رعدية استثنائية أثرت على الطقس في معظم أنحاء البلاد وأوقفت حركة السير في بعض الطرق السريعة بين المحافظات، ووصلت معها درجات الحرارة إلى صفر في بعض المناطق بجنوب سيناء وسانت كاترين، إلا ولا يزال الطقس الممطر مستمرا خلال الأسبوع القادم وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الذين توقعوا أن تدخل البلاد خلال 6 أيام قادمة في موجة جديدة من الأمطار ربما تكون أخف من سابقتها.

لكن ما يتجدد خلال الموجة المنتظرة، كثافة الشبورة المائية والتي تتكثف في الساعات الأولى من صباح اليوم على مدار أيام الأسبوع وتعيق الرؤية بالطرق السريعة والمساحات الفضاء بينن المدن والمحافظات.

أمطار على كافة الأنحاء 

بيان هيئة الأرصاد الجوية قال إن البلاد ستشهد أمطارا خفيفة أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء على كافة الأنحاء بالوجه البحري بنسبة من 30 إلى 40 % بينما تنعدم يومي الإثنين والثلاثاء.

الأمطار تسقط على القاهرة ومناطق السواحل الشمالية الغربية بينما تقل أو تنعدم في الوجه القبلي.

شبورة مائية كثيفة 

في الوقت الذي تنعدم فيه الأمطار أو تقل فرص سقوطها خلال أيام من الأسبوع، تستمر الشبورة المائية بكثافة على كافة الأنحاء، صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق تصل لحد الضباب لمدة أسبوع

شاهد .. شبورة كثيفة على الطرق السريعة

الأرصاد تحذر: طقس الأسبوع مضطرب.. 4 أيام شبورة ويومان أمطارا ورياحا

عودة الطقس البارد.. انخفاض في الحرارة اعتبارا من السبت المقبل مصحوب بأمطار

أمطار وشبورة في هذه المناطق..الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد

مذبحة بشعة.. شابة تقطع رؤوس عائلتها بالكامل بسبب زواجها

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غد الجمعة

الإمارات تضع صورة محمد صلاح على برج خليفة.. اعرف السبب

بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان

إغلاق قناة مكسبي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الفقر لـ ملكة المسرح.. بديعة مصابني سورية تزعمت الرقص في مصر 30 سنة

في 5 دقائق .. علماء يكتشفون 3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق

قتل جارته وطهى قلبها مع البطاطا .. قصة جريمة بشعة بسبب مرض القاتل