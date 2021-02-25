دجلة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الدوري المصري

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، في المقابل يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد سبع نقاط.





ومرت 15 دقيقة أولى سلبية من عمر الشوط الأول شهدت سيطرة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة دون أي خطورة فعلية باستثناء تسديدة يعقوبو لاعب وادي دجلة في الدقيقة 14 من داخل منطقة الجزاء التي علت المرمى.





وفي الدقيقة 20 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق وادي دجلة بعد عرقلة لاعبه محمد هلال داخل منطقة الجزاء كما لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو الذي أكدها.





وفي الدقيقة 22: سدد محمد هلال ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الاتحاد متقدمًا لفريقه بهدف.





وكاد يتعادل الاتحاد في الدقيقة التالية ولكن رأسية سيسيه تتحول لركنية بعد ارتطام الكرة بخالد علي مدافع دجلة تم تنفيذها وأخرجها دفاع دجلة.





الدقيقة 32: تسديدة كريم الديب كادت تسكن بشباك محمد عبدالمنصف بعدما ارتطمت بجسد خالد علي مدافع دجلة وغيرت اتجاهها ولكن تحولت لركنية تم تنفيذها وأبعدها دفاع دجلة لركنية جديدة.





الدقيقة 33: نفذ كريم الديب ركنية الاتحاد التي لم تجد من بقابلها من زملائه داخل منطقة الجزاء وأبعدها ريعو لركنية جديدة نُفذت وسقطت من يد محمد عبد المنصف ولكن أبعدها دفاع وادي دجلة.





توقف اللعب في الدقيقة 40 لتلقي لاعب دجلة أحمد سعيد العلاج داخل الملعب عقب كرة مشتركة بينه وبين لاعب الاتحاد قبل أن يُستأنف اللعب مرة أخرى في الدقيقة 42.





الدقيقة 45 توقف اللعب بعد مشادات كلامية بين لاعبي الفريقين على خلفية رغبة لاعبي الاتحاد في لعب الكرة سريعًا بعد حصولهم على ركلة حرة في الوقت الذي كان لاعب دجلة محمد هلال يستحوذ على الكرة فتم دفعه وسقط أرضًا.





الحكم يُشهر على أثر هذه الواقعة البطاقة الصفراء للسيد سالم لاعب الاتحاد السكندري وكالديرون لاعب وادي دجلة قبل أن يُشهر الصباحي بطاقة صفراء أخرى لمحمد هلال بداعٍ إضاعته للوقت بعد نزول الجهاز الطبي لدجلة لعلاجه.





الحكم استأنف المباراة وأعلن عن 4 دقائق كوقت بدل من الضائع





الصباحي يُطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدف نظيف سجله لاعبه محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته: