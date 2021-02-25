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توك شو

ليلى بنس: والدي كان يسمع أغاني أم كلثوم يوميا في أمريكا.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:15 م
ليلى بنس
ليلى بنس
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محمود محسن
قالت ليلي بنس الحاصلة علي أفضل مستشاري إدارة ثروات في عام 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية، أن العالم سوف يتعافى من آثار جائحة كورونا بنهاية العام الجاري.

وأضافت ليلى بنس خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن والدها كان يسمع أغاني أم كلثوم يوميا طوال حياته في أمريكا.

وتابعت الحاصلة علي أفضل مستشاري إدارة ثروات في عام 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية: ابنتي تعلمت اللغة العربية رغم أنها لم تزر مصر سوى مرة واحدة وكان عمرها 3 سنوات.

وأشارت ليلى بنس إلى أن مبادرات وزارة الهجرة شجعت ابنتها على تعلم اللغة العربية.
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