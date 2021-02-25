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برلمان

العسال: ظهور البرادعي من جديد مريب ومشبوه

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:20 م
المستشار محمود العسال
المستشار محمود العسال
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القسم السياسي
هاجم المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، د. محمد البرادعي بعد مقاله "هل حان التغيير من جديد في العالم العربي عبر منصة الجزيرة مباشر".


وقال العسال في تصريحات اليوم، إن ظهور البرادعي من جديد مريب وعبر الجزيرة مشبوه، ويثير الكثير من التساؤلات، خصوصا أن ظهوره من قبل كان مفجعا وأدى لكوارث في مصر وغيرها من الدول العربية، تحت مسمى الربيع العربي.


وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن الدعوة للتغيير من جديد لا تستند الى أي منطق أو مبرر سوى دب الفوضى وأن تكون لخدمة أجندات استعمارية وغربية مشبوهة.


وذكّر العسال، البرادعي، بما تم على يديه في العراق بعد الكذب بشأن حيازة العراق أسلحة دمار شامل، وهو ما أدى إلى غزو العراق.


وطالب رئيس الوطني لحقوق الانسان، البرادعي بالاختفاء التام وتكملة بقية حياته في ظلام يليق به، موضحا انه شخص فوضوي واستغل مناصب دولية شغلها من قبل في دعم أجندات مريبة أدت لقلاقل وسنوات من الفوضى والاضطراب في مصر والعالم العربي.


وقال له العسال إن العالم العربي لا يحتاج الى تغيير على أيدي عملاء وخونة، ولكن يحتاج لاستقرار ولملمة أشلاء الدولة الوطنية.
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