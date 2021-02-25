انضم إليه أحمد حمدي.. استقالة تيري هنري من تدريب مونتريال الكندي

أعلن نادي مونتريال الكندي المنافس في الدوري الأمريكي ودوري أبطال الكونكاكاف، رحيل مدربه الفرنسي تيري هنري مستقيلًا بسبب ظروف عائلية.

وحسب بيان النادي سيتولى البلجيكي لوران سيمان، المدرب المساعد، القيادة الفنية لفريق نادي مونتريال بشكل مؤقت وهو الفريق الذي يضم صانع الألعاب المصري الشاب أحمد حمدي معارًا من الجونة.



وانتقل أحمد حمدي من نادي الجونة بشكل رسمي مُعارا إلى صفوف مونتريال إمباكت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية العام.



وتحدث أحمد حمدي، لاعب الجونة المعار للدوري الكندي، عن تفاصيل إنتقاله لنادي مونتريال.





وقال أحمد حمدي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إنه أنهي كل إجراءات إنتقال للدوري الكندي عبر فريق مونتريال، مشيرا أنه سيسافر الأسبوع المقبل.





وتابع: مونتريال فريق كبير ويمتلك شعبية كبيرة ويضم بين صفوفه نجوم كبار مثل يان كريكايتش نجم برشلونة السابق، بخلاف المدير الفني الفرنسي تيري هنري.





وأضاف: هبذل قصاري جهدي خلال الفترة المقبلة لتحقيق النجاح في عالم الاحتراف، وطموحي أكون ضمن صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.



