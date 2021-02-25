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محافظات

الكشف على 1314 مريضا فى قافلة طبية بقرية السبخاوية بالدقهلية

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:46 م
الكشف على 1314 مريضا
الكشف على 1314 مريضا فى قافلة طبية بقريه السبخاويةبالدقهلية
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همت الحسينى
وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قافلة علاجية مجانية لقرية السبخاوية بمركز جمصة خلال يومي 22، 23 فبراير 2021 استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

فيما تم توقيع الكشف الطبي على  1314 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة).

كما تم توفير 142 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 399 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 143حالة أشعة عادية  وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 32  ندوة تثقيفية للمرضى.

كما تم الكشف على 108 مرضى للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل قرار نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.
الكشف على 1314 مريضا فى قافلة طبية بقرية السبخاوية بالدقهلية
الكشف على 1314 مريضا فى قافلة طبية بقرية السبخاوية بالدقهلية
الكشف على 1314 مريضا فى قافلة طبية بقرية السبخاوية بالدقهلية
الكشف على 1314 مريضا فى قافلة طبية بقرية السبخاوية بالدقهلية
الكشف على 1314 مريضا فى قافلة طبية بقرية السبخاوية بالدقهلية
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