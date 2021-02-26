ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان فى الإحصاء ببرنامج SPSS.. غدا

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « الإحصاء التطبيقي في العلوم الإنسانية باستخدام برنامج SPSS»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .





أوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.





ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة زينهم مشحوت سيد أحمد خواجة

كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان

ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى مناقشة العديد من الموضوعات الهامة للباحثين منها :





1- تعريفات أساسية في علم الإحصاء

2- أنواع المتغيرات .

3- الإحصاء الوصفي .

4- الإحصاء الاستدلالي .

5- اختبار الفروض .

6- كيفية اختيار الأسلوب الإحصائي المناسب .

7- تطبيقات عملية .

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أكد الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولًا واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.









وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية المهتمين بالبحث العملي والإحصاء .





تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 27 فبراير، فى تمام الساعة 05:00 مساءً .





كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:





https://us02web.zoom.us/j/81867381422?pwd=ekpaTVFDb09ycW9waDRqZzBISWoyUT09





Meeting ID: 818 6738 1422

Passcode: 966957















