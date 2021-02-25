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تعليم

نشر أبحاث ذوى الاحتياجات الخاصة في مجلة بحوث الشرق الأوسط مجانا

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:33 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قرر مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس منح الباحثين من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة الماجستير والدكتوراة ميزة نشر أبحاثهم دون تحمل تكلفة النشر في مجلة بحوث الشرق الأوسط المحكمة، على أن يتحمل الباحث تكلفة التحكيم فقط.

تُعنى المجلة بنشر البحوث المهتمة بمجالات العلوم الإنسانية والأدبية.، کما أنها متنوعة بموضوعاتها حيث أنها تحوي عدة مجالات منها: (التاريخ، الجغرافيا، السياسة، الاقتصاد، علم الاجتماع، القانون، علم النفس، اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها). والعديد من اللغات مثل: (الروسية - الترکية - واللغات الشرقية) ، مجالات التربية النوعية: (فنية - موسيقية - النسيج والملابس) والآداب والفنون.


جدير بالذكر أن مجلة بحوث الشرق الأوسط حصلت علي الترقيم الإلكتروني الدولي Online lssn وهذا يعد إضافة جديدة تميز المجلة عن غيرها وتسهل الحصول عليها عبر الإنترنت.
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