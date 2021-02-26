قبل انطلاقها غدا ..حرمان الطالب من أداء الامتحانات حال ارتكاب هذه المخالفات

ينطلق ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، غدا السبت ، لكل من طلاب المدارس والجامعات وسط إجراءات مشددة بالنسبة لتأمين عملية الامتحانات وكل فعل غرضه إثارة الفوضي أو التأثير علي سير انتظامها من أفعال مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى حرمان الطالب من أداء الامتحان .









وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات ، الحالات التي يتم فيها إلغاء الإمتحان للطالب وذلك في السطور التالية.





1- يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد حال نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات





2-وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.









كما يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراجل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات، وذلك وفقا للمادة الأولي من القانون.





أما بالنسبة لمحاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة، فتكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.





ويحظر حيازة أي نوع من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإستقبال اللاسيلكية أو اللاسيليكية أي بشكل عام أجهزة التقنية الحديثة أثناء إنعقاد لجان الإمتحانات ، بقصد الغش أو التسهيل علي علي إرتكاب الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولي من القانون، وذلك بتوقيع عقوبة لا تقل عن 5000 ألاف جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة ويتم ذلك بمراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل.





ومن المقرر انطلاق الامتحان الالكتروني للصف الأول الثانوى بعد غد السبت بأداء امتحان مادة اللغة العربية في الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف يعقبها امتحان الفترة الثانية ومادة الأحياء لمدة 45 دقيقة كذلك يستهل طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني بكل نوعياته ماراثون امتحان الفصل الدراسي الأول السبت كذلك.





بينما سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع الأحد المقبل لمدة ساعتين ويؤدي طلاب الصف الخامس الامتحان المجمع يوم الاثنين بينما طلاب الصف السادس سيؤدون الامتحان المجمع الخاص بهم يوم الثلاثاء القادم.





بينما طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان المجمع لمدة ساعتين الأربعاء القادم ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم المجمع الخميس المقبل بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان المجمع يوم الأحد الموافق 7 مارس المقبل.