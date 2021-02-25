قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل في اللجنة

تنطلق الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوى بعد غد السبت، بأداء امتحان مادة اللغة العربية في الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف يعقبها امتحان الفترة الثانية ومادة الأحياء لمدة 45 دقيقة، كذلك يستهل طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني ماراثون امتحان الفصل الدراسي الأول السبت.





بينما سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع الأحد المقبل لمدة ساعتين ويؤدي طلاب الصف الخامس الامتحان المجمع يوم الاثنين بينما طلاب الصف السادس سيؤدون الامتحان المجمع الخاص بهم يوم الثلاثاء المقبل.





بينما طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان المجمع لمدة ساعتين الأربعاء القادم ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم المجمع الخميس المقبل بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان المجمع يوم الأحد الموافق 7 مارس المقبل.





وقد واجه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات مختلف سبل الغش بهدف تأمين عملية الامتحانات ، والحد من الطرق غير المشروعة للحصول علي النجاح مما يحقق مبدأ المساواة بين الطلاب.





وطبقا للمادة الثانية من القانون التي تنص علي أن: مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.





وتنص المادة الأولي من القانون علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراجل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.





كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.



