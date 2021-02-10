7 طرق لمكافحة الغش في الامتحانات.. تعرف عليها

الغش في الامتحانات.. ظاهرة تعاني منها العملية التعليمية في مصر كل عام، وعلى الرغم من تشديد العقوبات وإصدار القرارات الوزارية والتنبيهات المشددة والتحذيرات الرسمية التي تؤكد عدم التهاون مع الغشاشين، فإن مشاهد الغش تتكرر سنويا باختلاف الوسائل والطرق في تحدٍ واضح لجميع المسئولين.





وقال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إن هناك وسائل متعددة لابد من تطبيقها لمكافحة الغش في الامتحانات من أهمها:





- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.





- تطبيق لوائح وقوانين تنظم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.





- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.





- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الاولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.





- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على منع الغش في الأعمال الامتحانية.





- تشكيل لجنة عليا للإشراف على الامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.





- تعميم النشرات والإعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث





وشدد عميد تربية، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، على تعظيم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي بتجريم وتحريم الغش وضرره على الإنسان والمجتمع على أن يتم ذلك بدون توجيه مباشر قدر الإمكان حتى لا يفقد الهدف منه.





وفي ذات السياق، ترأس الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب ، الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس القطاع، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب و أعضاء المجلس من الخارج، وشهدت الجلسة استضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات بإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية و بحضور أ.د. حسام فهيم الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية.





وتم استعراض منظومة الكنترولات الإلكترونية التي تم استحداثها تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية و المستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية ، وبما يضمن أعلى معايير الدقة و السرعة في إعداد و إظهار النتائج بكل شفافية و يسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.





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وتم استعراض عوامل أمان النظام وآليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقًا للوائح و كيفية حساب المعدل التراكمي ، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجًا على النظام وكذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.





ووجه أ.د. عبد الفتاح سعود الشكر لفريق كلية الحاسبات و المعلومات القائم على ميكنة الجامعة و إعداد الكنترولات الإلكترونية، مشيدًا بجهوده ودقة إنجازه.





وناقش المجلس الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب تطبيقها خلال فترة الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا ؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب ، كما تم التشديد على تعقيم و تطهير كافة المباني و المنشآت الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها بما يحقق أعلى درجات السلامة، مع تطبيق التباعد الإجتماعي و التأكد من عدم وجود أية تجمعات قبل أو بعد الامتحانات و التحقق من الالتزام الكامل بإرتداء الكمامات الطبية و قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق كواشف الحرارة .كما تم التأكيد على وجود خط ساخن يتبع الإدارة العامة للشؤون الطبية لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء المختصين مركزيًا في حالة الطوارئ .





واستعرض المجلس جهود القطاع في مجال خدمات جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال لجنة سلامة وصحة الغذاء حرصًا على صحة جميع الطلاب.





كان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و والطلاب قد استهل الجلسة بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولي هذا المنصب الرفيع، كما قدم المجلس التهنئة للأستاذ الدكتور عمر الحسيني بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية الهندسة