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حوادث

ندب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق عقار شبرا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:02 ص
حريق
حريق
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لمعاينة موقع حريق اندلع بعقار سكني بمنطقة شبرا بالقاهرة، وذلك لاخذ عينات من موع الحريق لفحصها وبيان هل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء اندلاعه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها واعداد تقررير مفصل بذلك للتوصل لاسباب نشوب الحريق.

وكانا قد أنقذت العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية بالقاهرة الذين تمكنوا من إنقاذ عقار سكني من كارثة بعد نشوب حريق فى شقة بالعقار.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا يفيد نشوب حريق داخل شقة بحي شبرا.

على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بسرعة انتقال سيارتي إطفاء إلي مكان البلاغ، وتمكنت القوات من محاصرة النيران التي التهمت محتويات غرفة بالكامل دون إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر، وجار العرض علي النيابة للتحقيق.

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