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أخبار البلد

للاطمئنان على حركة القطاع.. وزيرا الطيران والسياحة يتفقدان مطار الأقصر الدولي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:54 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي و محمد الاسكندراني
قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية موسعة لمطار الأقصر الدولي أحد المطارات السياحية الهامة بجنوب صعيد مصر تأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات المتتالية التي يقوم بها الوزيران من أجل الاطمئنان على الحركة السياحية الوافدة  خلال الموسم الشتوي الحالي وتطبيق ضوابط السلامة الصحية والوقائية بالمطار. 

رافقهما في الجولة الطيار منتصر مناع  نائب وزير الطيران  وكان في استقبالهم  الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار  مراد محمد مدير المطار.

بدأت الجولة بتفقد الوزيران صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، ومركز العمليات لمتابعة انتظام العمل  بالمطار، كما أطلع الجانبان على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة وذلك فور وصول إحدى الرحلات الدولية القادمة إلى المطار.

وخلال لقائهما مع العاملين بالمطار أكد وزير الطيران أهمية التعاون الدائم والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمطار من أجل الحفاظ على انسيابية العمل وكذا سرعة إنهاء إجراءات السفر فضلًا عن توفير أعلى معايير السلامة وتقديم أفضل الخدمات لزائرى مصر من مختلف أنحاء العالم، مشيدًا بالجهود التي يبذلها  العاملين في مختلف مواقع العمل ، مضيفًا أن وزارة الطيران تحرص على التنسيق المستمر والفعال وتبنى العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بما يساهم في انتعاش الحركة السياحية داخليًا وخارجيًا. 

كما أكد وزير الطيران  حرص الوزارة على رفع كفاءة البنية التحتية للمطارات المصرية بشكل دائم  لضمان جاهزية المطارات من أجل تنشيط الحركة الجوية و السياحية ورفع معدلاتها بما يخدم قطاعى السياحة والطيران ويساهم في زيادة مصادر الدخل القومى المصرى.

كما هنأ الوزير جميع العاملين بمطار الأقصر لحصول المطار على  شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI  لينضم إلى سلسلة  المطارات المصرية التى حصلت على هذه الشهادة والتى تعد من انجازات قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الحالية .
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