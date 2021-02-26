هجوم إلكتروني يستهدف مختبر أبحاث كورونا بجامعة أوكسفورد

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، مساء أمس الخميس، بتعرض مختبر لأبحاث فيروس كورونا بجامعة أوكسفورد تعرض لاختراق من جانب عصابة متخصصة في الهجمات الإلكترونية.





وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الهدف من الاختراق هو سرقة أسرار وبيعها لمن يقدم أعلى سعر".





ولم تعلق جامعة أوكسفورد على الفور على طلب التعليق، ولكنها أكدت للصحيفة أن القسم تعرض لهجوم إلكتروني.





ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجامعة قوله: "لقد حددنا المشكلة وقمنا باحتوائها، ونجري الآن المزيد من التحقيقات".



