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رياضة

نجم الزمالك السابق: كان الأفضل التعاقد مع مهاجم وليس الجزيري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أنه لا غبار على إمكانيات التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الجديد.

وأوضح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أنه حال التعاقد مع مهاجم كان الأفضل التعاقد مع لاعب استفيد منه محليا وافريقيا.

وتابع :"لابد من منح الفرصة والصبر على مروان حمدي".

وأكمل :"باتشيكو وموسيماني يتحملان مسؤولية نتائج الأهلي والزمالك الأخيرة في الجولة الثانية لدوري أبطال افريقيا.

وأضاف :"موسيماني كان خائف جدًا في مباراة سيمبا التنزاني وبشكل زائد عن الحد".

وأشار إلى أنه قلق بشدة قبل مباراة الترجي التونسي بسبب صعوبة اللقاء.
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