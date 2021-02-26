سيدة تتفاخر بضرب ابنها زميله في المدرسة تثير الجدل.. تفاصيل

أثارت مدونة استرالية الجدل عبر تداول صورتها و صورة إبنها و هي تتفاخر بأنه ضرب زميله في المدرسة بعد أن تنمر عليه وعلى شكله فلم يتمالك الطفل نفسه و ضربه .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن المدونة الاسترالية لورين مازا، أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الإجتماعية بعد نشرها صورة لها برفقة نجلها وتشير إلى انها ليست منزعجة من ضربه لزميله في المدرسة .





اعتبر عدد كبير من روادج التواصل الاجتماعي أن ما كتبته غير لائق و يحرض على العنف بدلا من تعليم الأطفال الاتجاه إلى القانون و استرجاع الحقوق بالحكمة و العقل و عدم استخدام العنف لفظا أو ضربا .





روت السيدة ان طفلها قام بضرب زميله في المدرسة بعد أن تنمر عليه في وقت الراحة بوسط اليوم، فلم يتمالك إبنها نفسه و قام بضربه بسبب علمه ان المعلمة في المدرسة لن تقوم بأي إجراء ضد ذلك الصبي الذي تنمر عليه، فقرر الطفل أن يضربه و يرد على التنمر بالعنف .





أوضحت الأم أن العقاب الذي سيناله الطالب من المدرسة لا يعنيها في شئ، فإنها ترجح كافة العنف في حالة الظلم، فقد أشارت إلى أن طفلها أكد لها أن المعلمة كانت لن تصدق بسبب ادعاء البراءة من زميله لذلك لن تصدق حتى بالدلائل .