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أخبار العالم

الأمم المتحدة: 12.4 مليون سوري لا يحصلون على الغذاء بانتظام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن 12.4 مليون سوري لا يحصلون بانتظام على ما يكفيهم من الغذاء الآمن، مشيرة إلى أن هناك خطة جديدة يجري العمل عليها لإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين.

وأوضح منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة-: أن 60 بالمئة من السوريين لا يصلهم الغذاء بشكل منتظم، لافتا إلى أن حوالي 4.5 ملايين شخص إضافي انضموا إلى السوريين غير القادرين على الحصول على الغذاء بانتظام، خلال العام الماضي.

واعتبر أن هذه الزيادة غير مفاجئة لأن الاقتصاد السوري الهش عانى من صدمات متعددة خلال الأشهر الـ18 الماضية، مثل الانخفاض الكبير بقيمة الليرة.

وأضاف أنه نتيجة للأزمات الاقتصادية تحمل أكثر من 70 بالمائة من السوريين ديونا جديدة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الأسر السورية أصبحت ترسل أولادها للعمل بدلا من المدرسة حتى يتمكنوا من إطعامهم.

وكشف عن وجود أكثر من نصف مليون طفل سوري دون سن الخامسة يعانون من التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن، معربا عن قلقه البالغ إزاء زيادة هذا العدد.
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