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رياضة

أول تعليق من أليسون حارس ليفربول بعد وفاة والده غرقا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
وجه أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول، رسالة لزملائه في ملاعب كرة القدم ومتابعيه، بعد دعمهم له خلال الساعات الماضية، عقب وفاة والده.

وكتب أليسون بيكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": اتوجه بالشكر للجميع على الرسائل والتعازي بعد وفاة والدي الحبيب".

وتابع أليسون بيكر:" عائلتنا تشعر بالحب من الجميع، بارك الله فيكم".

كان موقع libero ، أكد صباح أمس الخميس، أن والد أليسون بيكر فى حوالي الساعة الخامسة بتوقيت البرازيل ، حيث اختفى بعد الخروج فى رحلة صيد فى مدينة لفراس دو سول والتي  تقع جنوب شرق البرازيل في منطقة سيرا جاوتشا الجبلية.

وأشار الموقع إلى أنه تم العثور على جثة والد أليسون بيكر غريقًا في النهر من طرف أفراد الحماية المدنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمه لعائلته، كما أفادت شرطة الحماية المدنية على أنه قرر الغوص فى النهر إلى أن لقي مصرعه غريقا.
 
يذكر أن والد أليسون له دور كبير فى دخوله ابنه عالم الساحرة المستديرة إلى أن احترف اللعبة بشكل رسمي، وحاليا يلعب في صفوف ليفربول الانجليزي والمتوج معه بدوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي والدوري الإنجليزي الموسم الماضي. 
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