التضامن فى أسبوع.. اجتماعات وبروتوكولات وافتتاحات.. 528 مليون جنيه زيادة بميزانية صندوق نظام تأمين الأسرة.. و19.6 مليار جنيه صافى التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر

وزيرة التضامن:

نستهدف حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة

زيادة ميزانية صندوق نظام تأمين الأسرة بلغت 528 مليون جنيه في 30/6/2019

ضخ تمويلات فى مختلف أنشطة التجزئة المصرفية.. ونتوسع فى أنظمة الإدخار

19.6 مليار جنيه صافى التمويلات الممنوحة للعملاء بنك ناصر الاجتماعى بنسبة نمو 22% تقريبًا

إنجازات الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت واقعًا إيجابيًا في ١٤٣ قرية

المجتمع المدني شريك أساسي مع وزارة التضامن في جميع البرامج والمبادرات

« 2 كفاية » يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل

تنفيذ 249 ألف زيارة طرق أبواب خلال يناير الماضى

استمرار التوعية للأسر للحد من الزيادة السكانية ..واستمرار تقديم العيادات لخدمات تنظيم الأسرة





شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدار الأسبوع الماضى نشاطا مكثفا .. حيث أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عددًا من التوجيهات لفريق التدخل التدخل السريع وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع الحالات خلال موجة الطقس غير المستقر، كما تم مد معرض ديارنا للحرف اليدوية، وعقد اجتماعات مع عدد من قطاعات الوزارة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى قيامها بجولة فى محافظة بورسعيد لتفقد برامج وأنشطة الوزارة وافتتاح عدد من المشروعات للجمعيات الأهلية.. نستعرضها فى التقرير التالى:« التضامن فى أسبوع».

صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه الأحد الماضى.

ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدفعة الأولي تم صرفها في شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدراس والجامعات، مضيفة أنه تم التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية يوم الاحد الموافق 21/2/2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتي تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة.

وأوضحت القباج أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدي وزارة السياحة يبلغ نحو 12.424 ألف مرشد سياحي وقد وضعت الوزارة بعض المعايير لتحديد المستحقين للدعم الاستثنائي، حيث تم استبعاد حالات الوفاة، والعاملين بالقطاع الحكومي، وأصحاب المعاشات، أو المستحقين لمعاش، أو شريك في شركة، أو المستحقين لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن هذا الدعم يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة شهور بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.

وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي فى مثل هذه الظروف.

اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة





وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي ، وذلك بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة ،بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.





وشهد الاجتماع الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2020 ، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والاجور،وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك .





وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى إن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه في 30/6/2019 بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة علي الحساب الاستثماري .





واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع، المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتي 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و 60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد احكام النفقة .

تكريم بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مجلس إدارة جمعية العالم بيتى،ومسئولى جمعية أحبابنا الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة،وذلك لتكريم ياسين عبد اللطيف"متلازمة دون" بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة.

ووجهت الوزيرة بصرف 10 آلاف جنيه لياسين عبد اللطيف تقديرًا من الوزارة لإصراره على تحقيق حلمه بالصعود لجبل الجلالة بالدراجة وإصراره على الدمج فى المجتمع، موجهة فى الوقت ذاته الشكر لأسرته على اهتمامهم به وتحفيزه على الدمج فى المجتمع، ولجمعية العالم بيتى لتدريبه وتأهيله نفسيًا ورياضيًا بالتعاون مع جمعية أحبابنا الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بمتلازمة داون ، خاصة الشباب والنشء.

وأضافت نيفين القباج أنها تتمنى تكرار تجربة ياسين ، والذى يعد نموذجًا إيجابيًا يجب أن يحتذى به الجميع لإصراره على النجاح والدمج فى المجتمع ، مشيرة إلى أن الدولة توفر كافة إمكانياتها لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع ، مشددة على أنه فى إطار هذه الجهود، سيتم توزيع 2000 لاب توب ناطق،بالإضافة إلى توزيع دراجات لممارسة الرياضة لذوى الاجتياجات الخاصة ،تحت إشراف المتخصصين موضحة أن هناك تعاونَا مع الجمعيات التى لديها قدرات فى مجال التأهيل،مشيدة بجمعية العالم بيتى فى تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وجهودها فى خدمة أهالى منطقة الخليفة وسكان المقابر،موجهة بدعم الجمعية بـ40 دراجة لذوى الاحتياجات الخاصة والأسوياء لتنفيذ برنامجها فى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع.

اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعا وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.





وقالت القباج ،إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق، كما تم مناقشة أهم المؤشرات عن النصف الأول من العام المالي 2020/2021،حيث بلغت ميزانية البنك 25.150 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.247 مليار جنيه بنسبة نمو 13% ،وهو ما يعكس التطور الإيجابي لحجم أعمال البنك وثقة العملاء في ظل تغيرات السوق المصرفية دون الإخلال لدوره الاجتماعي الفعال والملموس علي أرض الواقع ونمو نشاطاته.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البنك قام بضخ تمويلات فى مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغت صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه مقابل 16.118 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 22% تقريبا ، وذلك انعكاسا لرؤية واستراتيجية البنك التنفيذية .





واكدت القباج أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الإدخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة ، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفرد بها بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل ، وشهادة ايد واحدة ، وحسابات ولادنا ، وحساب بنت الملك ، وحسابات حماية ،حيث بلغت الاوعية الإدخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30% مشيرة الي قيام البنك بدور فعال في مجال الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للعاملين وأسرهم وضمان سلامة العملاء.

٤٩٦ متقدمة لمسابقة "الأم المثالية"





أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد المتقدمات لمسابقة "الأم المثالية" لعام ٢٠٢١ علي مستوى الجمهورية بلغ 496 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.





وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات التى شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن، في حين جاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 40 سيدة وانطبقت الشروط علي 26 منهن، بالإضافة إلى 15 سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط علي 14 منهن، أما في محافظة الجيزة فقد تقدمت 7 سيدات انطبقت الشروط علي 4 منهن.

وتواصل اللجنة الفرعية على مستوى المديريات المختلفة فى محافظات الجمهورية مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة بحد أقصى 28 فبراير الجارى، تمهيدًا لإرسالهما للجنة العليا فى القاهرة، والتى بدورها ستحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

برنامج أطفال وكبار بلا مأوي

تعامل فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة مع 97 حالة من الكبار بلا مأوى وعدد 131 طفلا على مدار يومين في 13 محافظة مستهدفة بالبرنامج.

وقامت فرق الشارع التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بتقديم مجموعة كبيرة من خدمات الإسعاف والإغاثة للاطفال والكبار بلا مأوى، حيث تم توزيع وجبات غذائية على الحالات كما تم توزيع ملابس لعدد 40 حالة وعدد 50 بطانية وإجراء إسعافات أولية لعدد 30 حالة وتم نقل الحالات التى تحتاج لعلاج مكثف إلى أقرب مستشفى وكذلك تم نقل الحالات التى توافق على الإيواء إلى دور الرعاية.

مد معرض "ديارنا للحرف اليدوية"

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية" والذى يقام هذا العام تحت شعار « مصر بتتكلم حرفى » لمدة يومين إضافيين " الجمعة والسبت" لينتهي في ٢٧ فبراير الجاري، بدلا من ٢٥ فبراير، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن ينتهي فيه.

وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية ،والتى تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الامر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ويقام المعرض وفقًا للإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الـ 10 مساء حيث يقام على مساحة 2800 متر مربع،و يشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتي تتميز بالجودة والاسعار المناسبة بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة ،والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.

جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوزارات التنمية المحلية والرى والزراعة والتضامن الاجتماعى بالإستمرار فى متابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع والسيد القصير وزير الزراعة بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمقر الوزارة ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى عبر الفيديو كونفراس ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة .

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباچ أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع في مواجهة التحديات البيئية مع أهمية إضفاء الجانب الاقتصادي والربحي على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف.

كما أشارت القباج إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تريسكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية، مضيفة أنه تم مناقشة الدور الهام للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في المساهمة في إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومي للبحوث وغيره في نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.





كما أكدت القباج على دور المجتمع المدني والرائدات المجتمعيات والشباب المتطوع في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والتنبيه على الغرامات التي يتحملها المواطن جراء مخالفة رمي القمامة والمخلفات في الترع أو المصارف، حيث أن ذلك سيساهم في عزيز المواطنة الفعالة والإيجابية للاسر المقيمة بالمناطق المستهدفة.





لقاء ممثلي ٢٣ جمعية أهلية





التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ممثلي ٢٣ جمعية أهلية الذين شاركوا في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك للتنسيق وبحث المشاركة في البرنامج القومي لتطوير الريف المصري.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي علي دور الجمعيات المشاركة في المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما تم إنجازه في تلك المرحلة سواء من توفير سكن كريم أو القوافل الطبية والبيطرية أو تطوير الحضانات، مشيرة إلي أن تلك الإنجازات أحدثت واقعًا إيجابيًا في ١٤٣ قرية ، مضيفة أن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري يشهد مشاركة أكثر من ١٠ وزارات، مشددة علي أن رؤية السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر اتساعًا وشمولًا للقري، حيث تم وضع رؤية وطنية بمنظور متكامل لتطوير القري بما يشمل خدمات الغاز والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية والتمكين الاقتصادي،حيث هناك اهتمام بتنمية الأسرة المصرية والطفولة المبكرة.

وأوضحت الوزيرة أن المجتمع المدني شريك أساسي مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم العمل علي تنمية الأسرة المصرية بداية من الطفولة المبكرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة والتوعية بقضايا المجتمع، مشيرة إلي أنه سيكون هناك اهتمام بالحضانات والتي يلتحق بها مليون طفل، والمستهدف ٨ ملايين طفل من إجمالي ١٢ مليون طفل، بالإضافة إلي الاهتمام بالتعليم في الريف، والأطفال المتسربين من التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.

وطالبت نيفين القباج الجمعيات الأهلية بالاهتمام بالتعليم المجتمعي، حيث تم تدعيم ٣٤ ألف طالب في التعليم المجتمعي، مبدية في الوقت ذاته تقديرها للمرأة الريفية وآثارها الايجابية علي أفراد المجتمع، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها أكثر من برنامج ستعمل عليه منها برنامج وعي برسائله وبرنامج مودة و٢ كفاية وغيرها من البرامج التي تعمل من خلالها، كما ستوجه الوزارة ٢٠ ألف رائدة ريفية لتنفيذ برامج الوزارة في المجتمعات المحلية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الجمعيات الأهلية، الذين أثنوا علي دور وزارة التضامن الاجتماعي وحرصها الدائم علي مشاركة المجتمع المدني في المبادرات الرئاسية.

لقاء محافظ بورسعيد

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة بورسعيد صباح الاثنين الماضى بلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام المحافظة.

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بورسعيد برامج الوزارة التي يتم تنفيذها بالمحافظة،ودور الجمعيات الأهلية في المحافظة، كما تم التطرق لتوفيق الجمعيات الأهلية لاوضاعها، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، خاصة في ظل توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التمكين الاقتصادي.

عرض لأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرضًا تقديميا لجهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد.

ونفذت مؤسسة مشكاة نور عددًا من الأعمال في محافظة بورسعيد منها تطوير مساكن اللبانة والمعهد الفني التجاري، وتنفيذها كشك أخلاق من خلال تحويل السلوك العشوائي لسلوك منضبط في عدد من المناطق.

كما أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود مؤسسة كابسي في بورسعيد، وتنفيذها عددًا من الاعمال وتوزيعها مساعدات لما يقرب من ٣ آلاف أسرة في المحافظة.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور ومساهمتها في تغيير وجه محافظة بورسعيد للأفضل، كما أثنت كذلك علي جهود مؤسسة كابسي لجهودها العديدة في المحافظة، مؤكدة أن وزارة التضامن تسعد بالتعاون مع القطاع الخاص في كافة برامجها وأنشطتها.

محافظ بورسعيد يكرم وزيرة التضامن الاجتماعي

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،وذلك تقديرًا لجهودها وجهود الجمعيات الأهلية في محافظة بورسعيد، مشيرا إلي أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لم يحدث منذ ٥٠ عامًا في بورسعيد.

وإضاف الغضبان ان محافظة بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات في عام ٢٠١٨، مشيرا الي ان الجمعيات الاهلية وعلي رأسها جمعية مشكاة نور لعبت دورا كبيرا في تغيير السلوك العشوائي لبعض المناطق العشوائية وتحويله لسلوك نمطي، كما كان له أثر ايجابي علي المواطنين والأسر.

ومن جانبها وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بورسعيد، مبدية سعادتها للتعاون مع المحافظين من اجل تحقيق النجاح والانجاز.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعي، موجهة الشكر للجمعيات الاهلية في بورسعيد علي جهودها في المحافظة.

واوضحت القباج ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 التي صدرت مؤخرا تحمل آمال وطموحات عديدة للجمعيات الاهلية التي عليها ان تبرز الانجازات والحقوق التي تكفلها الدولة لكل فئات المجتمع، مطالبة الجمعيات الاهلية بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه المحافظة.

واشارت الي ان وزارة التضامن الاجتماعي ترفع شعارا خلال الفترة المقبلة" الانتقال الي الانتاج" ، مشددة علي ان الدعم النقدي يساعد الاسر، ولكن العمل والانتاج سيؤدي الي استقرار الاسر.

افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بورسعيد

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وحدة التضامن الاجتماعي بالمدينة الجامعية بجامعة بورسعيد، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لمؤسسات المجتمع الأهلى والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الوحدة، كما تحدثت مع العاملين بداخلها، حيث طالبتهم بتقديم كل أشكال الدعم للطلاب داخل الجامعة ومن يترددون علي الوحدة، كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون القائم مع جامعة بورسعيد.

وتعد وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية نواة للوزارة داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية، حيث تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

كما تتيح الوحدة قروضا ميسرة السداد، وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وعقب ذلك، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساكن الأمل بعد تطويرها، حيث قامت بجولة تفقدية وتعرفت على أعمال التطوير التي شهدتها المساكن ، فضلا عن تفقد مقر "كشك الأخلاق" التابع لمؤسسة "مشكاة نور".





افتتاح كشك "أخلاق"

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة تفقدية لحديقة المنتزه بمحافظة بورسعيد، حيث افتتحا كشك "أخلاق" التابع لمؤسسة "مشكاة نور".

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي كشك "أخلاق"،والذي يضم أنشطة مختلفة تستهدف نشر الوعي بالسلوك السليم الذي يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع المصري ويدعو إلي الحفاظ علي الاخلاق.

وحرصت القباج والغضبان علي التقاط الصور التذكارية مع أطفال مؤسسة "مشكاة نور،" الذين بادلوا الوزيرة والمحافظ بالترحاب الشديد.

بروتوكول تعاون مع فودافون

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أمس الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فودافون مصر، لتقديم الشركة خدمات استشارية للوزارة مجانًا عن التحول الرقمي، ومساندة مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع جهود الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل دور رعاية الأيتام، ودعم جهود الدولة في التوجه نحو التعليم عن بعد من خلال منصة تعليمي.

يأتي توقيع وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول التعاون مع فودافون مصر ، في إطار استراتيجية دعم جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030 بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، كما يأتي في ضوء إيمان "فودافون" بأهمية وزارة التضامن ودورها في المجتمع،ودورها في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتحملها الدور الأكبر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للدولة.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلى، ومن جانب شركة فودافون أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية لشركة فودافون مصر، والمهندس محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع،وذلك فى حضور الدكتورة راندا رزق مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى للمسئولية المجتمعية والدعم الفنى التي قامت بالاعداد والتنسيق للبروتوكول.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا التعاون يساهم في سرعة تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي "مصر الرقمية"، حيث تأخذ الوزارة وجها جديدا في التحول الرقمي، مشيرة إلي أن الوزارة لديها قاعدة بيانات للأسر الاكثر احتياجا، وكذلك أصبح هناك منظومة معلوماتية لدور الرعاية والمسنين وذوي الاعاقة، كما أن هناك تواصل مع وزارة الاتصالات لتدشين منصة "المفقودين" ومنصة الاسعاف الاجتماعي.

وأضافت أن الوزارة تضع ملف ميكنة الخدمات على رأس أولوياتها، وذلك لتيسير تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وفي الوقت نفسه صرف الدعم للمستحقين من خلال إنشاء قاعدة بيانات وإتمام الربط الإلكتروني بين الوحدات، مشددة علي أن الوزارة تسعي لتطوير الرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ عدد من التدخلات المتعددة.









" 2 كفاية"

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا مفصلًا عن نشاط مشروع "2 كفاية " مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"،مؤكدة أنه علي الرغم من جائحة كورونا فأن المثقفات المجتمعيات يقمن باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وأن المشروع مازال يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من تكافل سواء من خلال التوعية أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة ،وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع في الحد من الزيادة السكانية، كمشكلة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لما لها من تأثير علي معدلات التنمية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه خلال شهر يناير الماضى بلغ عدد زيارات طرق الأبواب249,200 ألف زيارة من إجمالى ٥،٣٠٦،٧١٣ زيارة ، مشددة على أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات قد بلغت ١١٥٪؜ ، كما أن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة قد وصل إلى 41,642 سيدة من إجمالى 745,782 سيدة .

ولفتت نيفين القباج إلى أنه خلال شهر يناير الماضى وصل عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة إلي 5974 سيدة من إجمالى 107,456 سيدة خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 31/1/2021.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية ، أن دور وزارة التضامن الاجتماعى هو دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، موضحة أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع ، وفي هذا الإطار فقد تم الانتهاء من تطوير وتجهيز عدد ٦٤ عيادة تنظيم أسرة وتزويدها بالقوى البشرية من أطباء وتمريض وتوفير الحافز المادى لهم.





وتابعت ديزيريه أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات الإنجاب، وهم 10 محافظات بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتةً إلى أن الأماكن الأعلى في معدلات الإنجاب هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.





الجدير بالذكر أن "2 كفاية" يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة ، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة ، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة .

وتم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة وتدريب عدد من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب المتطوعات للعمل كمثقفات مجتمعيات، كما تم افتتاح عدد ٦٤ عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريبًا نظريًا وعمليًا.



