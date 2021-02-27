التعليم العالي في أسبوع.. إعلان استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير .. بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ومعهد إعداد القادة.. اعتماد نتيجة منح المهنيين 2021





الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير

اعتماد نتيجة الإعلان الرابع لمنح مبادرة التعليم العالي للمهنيين

التعليم العالي: اليونسكو تنظم اجتماع الأقاليم السابع للجان الوطنية افتراضيًا

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ومعهد إعداد القادة













شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، عقد اجتماعي للمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة.









وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





و أكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.





شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.





كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أأعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.













وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.









كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار









مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.









أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.









بينما اعتمد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى نتيجة الإعلان الرابع لمبادرة التعليم العالي للمهنيين الممول من الوكالة الأمريكية USAID للتنمية الدولية، والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة.









وأوضح د.أشرف عزازى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أنه تقدم لهذا الإعلان 39 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًّا وجهة حكومية، وبعض جهات القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي المتقدمين 86 باحثًا وباحثة (22 متقدمًا لمنحة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 4 منح للماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين، 26 متقدمًا لمنحة المهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 34 متقدمًا لمنحة التدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى) وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة السادة المتقدمين على مدار 15 جلسة.









ومن جانبه أوضح د.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات أنه تم قبول 52 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد (13 منحة ماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 17 منحة للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 22 منحة تدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى) وكان نصيب الباحثات 40% من إجمالي الباحثين لهذا العام.









وأشار حمزة إلى أن وزارة العدل جاءت في مقدمة الجهات الحاصلة على المنح بحصولها على 6 منح ما بين ماجستير بحد أقصى عامين، وتدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، يليها جامعة المنصورة حصلت على 5 منح، وحصلت جامعة عين شمس على 4 منح.









كما أن نصف العدد الإجمالي للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين فى القطاع الطبي؛ لتصل 16 منحة و 8 منح في مجال القانون، بالإضافة إلى منح في تخصصات الزراعة والطب البيطري والإنسانيات والمحاسبة وإدارة الأعمال.









وفي سياق آخر تلقى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبد الباري، أمين عام اللجنة، حول مشاركة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في فعاليات اجتماع الأقاليم السابع للجان الوطنية لليونسكو، والذي تعقده منظمة اليونسكو، بالتعاون مع اللجنة الوطنية السويسرية، خلال الفترة من 22-25 فبراير الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وأشار التقرير إلى توجيه المنظمة الدولية الدعوة إلى ما يقرب من 199 لجنة وطنية للمشاركة في هذا الاجتماع، الذى يهدف إلى المساهمة في عملية الصياغة الجارية لمشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل التالية للفترة 2022-2029 (41 م / 4)، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2022-2025 (41 م / 5) لليونسكو، فضلا عن مناقشة المقترحات الأولية للمدير العام للمنظمة في ضوء الاقتراحات المقدمة خلال المشاورات الإقليمية ودون الإقليمية، واطلاع الأمانة والدول الأعضاء على الاعتبارات المشتركة للجان الوطنية في ضوء إعداد وفحص المسودات التي ستقدم إلى الدورة 211 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو والمزمع عقدها في الفترة من (7-21 أبريل، 2021)، بالإضافة إلى تبادل الحوار حول دور اللجان الوطنية لليونسكو في تعزيز تنفيذ برامج المنظمة بشكل فعال، وذلك انطلاقا من مناقشة وثيقة "اللجان الوطنية لتجديد تعددية الأطراف"، وتبادل الخبرات أيضًا بشأن الإجراءات التي اتخذتها اللجان الوطنية أو المبادرات المستقبلية فى مجالات التعاون على كل المستويات، وكذلك المشروعات التي تشكل جزءًا من الاستجابة لجائحة COVID-19، وتعزيز خطة 2030، وبحث التحديات وفرص الرقمنة.





كما وقعت جامعة قناة السويس بروتوكول تعاون مشترك مع معهد إعداد القادة بحلوان؛ بهدف إعداد استراتيجية مشتركة لمجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية التي تعمل على تهيئة البيئة الجامعية والمجتمعية السليمة ونشر مفاهيم إتاحة المعلومات وتعميق الانتماء الوطني ونبذ العنف والتطرف، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوطيد الشراكات بين جميع أطراف المجتمع الجامعي بما يعود بالنفع على الطلاب وتطوير مهاراته وتأهيله بشكل مناسب لسوق العمل.









وينص البروتوكول على إنشاء مركز لإعداد القادة داخل جامعة قناة السويس يكون له الدور الريادي للمراكز المنشأة بجامعات إقليم قناة السويس وسيناء، وذلك بإقامة الندوات واللقاءات الثقافية المتنوعة بالإضافة إلى إنشاء مركزا متميزا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة والمجتمع المحيط لنشر ثقافة الإتاحة والمساواة.





بينما عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة الجيزة الجديدة.









ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد لوفاة الدكتور أكرم العوضي رئيس جامعة حورس مشيدين بدوره البناء في مجال التعليم العالي، قدم المجلس الشكر للدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية السابق، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية السابق لدورهما الإيجابي في تطوير منظومة التعليم بالجامعتين.









وأكد المجلس خلال الاجتماع رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية مع استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وبدء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت القادم 27 من فبراير الجاري وفق قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، مع التشديد الكامل على التزام الجامعات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مشددًا على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة مع جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية.









وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.









وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.







