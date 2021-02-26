في ذكرى ميلاده.. ماذا قال محافظ كفر الشيخ عن أحمد زويل؟

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن العالم المصري الكبير أحمد زويل ابن مصر وابن كفر الشيخ، أحد العلماء المصريين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في العالم أجمع، وأحد من يجلهم رجال العلم في كافة أرجاء المعمورة، ويتخذه الشاب قدوة لهم.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زويل هو العالم والكيميائي المصري والعربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في مجال علمي، ليمثل أملًا للشباب العربي في صناعة مستقبل ناجح ومتقدم.





وأشار إلى أن ابتكار زويل أثار إعجاب العالم وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تُدركه؛ وإن كانت جائزة نوبل هي الأشهر إلا أنها لم تكن الوحيدة التي حصل عليها زويل، فالعالم الكبير قد حصل على 100جائزة عالمية، وعلى المستوى الوطني ،فحصل العالم على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وقلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافًا من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد مماته.









ويحتفل العالم اليوم بذكرى ميلاد أحمد زويل 26 فبراير، فقد ولد عام 1946 بمدينة دمنهور، محافظة البحيرة، وفي سن الرابعة انتقل مع أسرته إلي مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك، والتحق زويل بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بعد حصوله علي الثانوية العامة.









وحصل أحمد زويل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء، وعمل معيدًا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء .