"السد" بطلًا لكأس قطر بثنائية بونجاح في شباك الدحيل





جاء هدف السد الأول عن طريق المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، في الدقيقة التاسعة.





ورفض حكم المباراة احستاب ركلة جزاء لصالح الدحيل، قبل دقائق من انتهاء الشوط الأول، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.





وفي الشوط الثاني، أكد بغداد انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77، ليقود فريقه لتحقيق لقب البطولة للمرة السابعة.





وتقام مباراة السد والدحيل بحضور جماهير محدود، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".