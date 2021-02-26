قبل ساعات من انطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي..رئيس جامعة حلوان: غلق الكافيتريات.. ومنع تبادل الادوات الشخصية بين الطلاب..وعميد تجارة: الدخول والخروج من أبواب مختلفة منعا للتكدس

رئيس جامعة حلوان





- غلق الكافيتريات أثناء فترة الامتحانات و منع تبادل الادوات الشخصية





-عميد كلية التجارة يطمئن الطلاب على الإجراءات الاحترازية









ينطلق غدا ماراثون امتحانات منتصف العام الدراسي على مستوى الجامعات المصرية وتقام الامتحانات هذا العام وسط أجواء من الاجراءات الاحترازية غير المسبوقة على مستوي الجامعات المصرية بسبب إقامتها فى وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .





قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه قد أصدر قرار بغلق الكافتريات داخل الجامعة أثناء فترة امتحانات منتصف العام الدراسي





وأضاف "نجم" ان غلق الكافتريات داخل الجامعة فى ضوء الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى الامتحانات حتي لا يحدث تجمع او زحام من الطلاب فى الجامعة و ان يؤدي الطلاب امتحاناتهم ويغادروا مباشرة فى سلام متمنيا السلامة لجيمع الطلاب والعاملين بالجامعة وأن تمر الامتحانات بسلام وأمان على الجميع.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ "صدى البلد"، أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث تم تعقيم كافة اللجان ومبانى الامتحانات للاستعداد لاستقبال الطلاب ، كما أنه سيتم خلال الامتحانات تعقيم اللجان يوميا.





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ونوه الى أنه يحظر على الطلاب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات، كما أنه سيتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.





واستطرد الدكتور ماجد نجم أن على طلاب الجامعة ضرورة إحضار أدواتهم الشخصية و انه يحظر تبادل الأدوات داخل لجان الامتحانات بين الطلاب كما يلتزم الطالب بالجلوس في المكان المخصص له داخل اللجنة.





وقال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال إ ن الكلية أعلنت عن مجموعة من القواعد مطالبة من الطلاب بضرورة الالتزام بها واتباعها والتعاون مع الكلية فى تطبيقها حتى تمر فترة الامتحانات بسلام على جميع الطلاب والعاملين حيث تشدد الكلية على ارتداء الكمامة بشكل سليم ومستمر خلال التواجد داخل الكلية والجامعة وليس داخل اللجان فقط والحفاظ على مسافة آمنة بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من لجنة الامتحان وعدم التكدس أمام اللجان قبل الدخول وبعد الانتهاء من الامتحان والمغادرة فورًا وعدم التجمع أمام الكافتريا ومنافذ بيع الأغذية داخل الحرم الجامعي.





وأوضح أن الكلية قد قامت بزيادة أعداد الملاحظين على الامتحانات بالإضافة إلى الاستعانة بجميع المعيدين ومساعدي هيئة التدريس المراقبة فى امتحانات منتصف العام الدراسي بالإضافة إلى زيادة عدد لجان الامتحانات.







