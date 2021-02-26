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رياضة

بإطلالة رومانسية.. شاهد النصف الحلو في حياة باسم مرسي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:42 م
باسم مرسي وزوجته
باسم مرسي وزوجته
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محمد بدران

شارك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، والزمالك الأسبق، متابعيه، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة له.


وظهر باسم مرسى بإطلالة رومانسية، رفقة زوجته "نوران" فى أحد الأماكن العامة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وأكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، أنه ضد عودة اللاعب مرة أخرى لفريق الأول بعدما رفض التمسك بالفرص بشكل قوي وفرط فيها بسهولة. 

وأضاف نبيه خلال تصريحاته لـ صدى البلد: عودة باسم مرسي مرة أخرى لنادي الزمالك صعبة للغاية كان لازم يمسك في الفرصة ولا يبتعد عن المشاركة ولكنه فرط في فرص كتير للغاية. 


وبسؤاله "إذا كنت مديرا فنيا حاليا لنادي الزمالك هل توافق على عودة باسم مرسي"؟.. قال نبيه: بالتأكد صعب للغاية بعد غياب فترة كبيرة عن النادي وعدم تمسكه بالفرصة المتاحة أمامه في ذلك الوقت أما حاليا سيكون هناك حمل فني وبدني ومسئولية كبيرة يصعب حملها. 

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