بالصور.. نائب محافظ القاهرة: تطوير ورفع كفاءة محور زهراء المعادي حتى كارفور

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن تطوير ورفع كفاءة محور زهراء المعادي حتى كارفور ، مشيرة إلى أنها تتابع الأعمال الجارية بشكل ميدانى ومباشر في إطار التأكد من ان الاعمال تجرى على قدم وساق فى جميع المشروعات وابداء الملاحظات فى مهد تنفيذ الاعمال لتفادى وتلافى الملاحظات بأقل الخسائر.





جاء ذلك خلال جولة نائب المحافظ لتفقد أعمال التطوير ، مشيرة إلى انه يجري تطوير و رفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادى بنطاق حى البساتين ( شارع البنوك) حيث يتم توسعة الشارع ورصفه بالاضافة إلى تنفيذ بلدورات كما تشمل اعمال التطوير رفع كفاءة الإنارة من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور، بالاضافة إلى انشاء جزيرة تتوسط الطريق وذلك لتحسين الحركة المرورية ولتفادى الكثافة المرورية بهذه المنطقة ولعدم تكرار الاختناق المرورى.





وأكدت أن الهدف الاسمى والاهم هو رفع كفاءة البنية التحية والمرافق وتوفير حياة راقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقديمها بشكل حضارى ، من خلال خطة التطوير التى يتم تنفيذها لتشمل جميع أحياء الجنوبية .





ووجهت نائب المحافظ بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير، كما أكدت على مراعاة تكثيف حملات النظافة والإشغالات ورفع أى مخلفات أول بأول بهذه المنطقة لاستكمال الشكل الحضارى والجمالى.