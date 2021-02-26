رامز جلال يهنئ شقيقه ياسر على مسلسل ضل راجل: أخويا الغالي

هنأ النجم رامز جلال، شقيقه الفنان ياسر جلال، على مسلسله الرمضاني الجديد "ضل راجل" المقرر عرضه في رمضان 2021.





ونشر "رامز" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للبوستر الدعائي للمسلسل، وعلق: "الف الف مبروك يا اخويا الغالي ❤❤ وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ضل_راجل 💪💪 #رمضان_٢٠٢١ رامز_جلال #ياسر_جلال".







المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.



