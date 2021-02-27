108 جمعيات.. مدير مشروع 2 كفاية: نقدم خدمات التوعية فى 10 محافظات

قالت الدكتورة ديزليه لبيب، مديرة مشروع 2 كفاية، إن القيادة السياسية تولى اهتمامأ كبيرأ ب هذا المشروع والذى ينعكس بالايجاب من كل هيئات الدولة المصرية، لافتة إلى أن وزارة التضامن أخذت على عاتقها دعم الجمعيات الأهلية لكى تقوم بدورها فى مواجهة الأزمة السكانية.





وأضافت " لبيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيو ، أن الوزارة تعاقدت مع 108 جمعيات أهلية تقوم بتقديم خدمات التوعية والطلب على خدمات تنظيم الأسرة عن طريق 10 محافظات هى الأكثر فقرأ والأعلى فى معدلات الانجاب.





وأشارت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين عدد الأطفال الموجودين فى الأسرة ومستوى الفقر، لافتة إلى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما زاد نسبة معدلات الفقر، خاصة أن كثرة الانجاب تسبب الفقر.





ونوهت بأن الأسر الفقيرة بالفعل معدلات لأنجاب مرتفعة لديها وكان الهدف العمل فى المحافظات الأكثر فقرأ والتى هى نفسها الأعلى فى معدلات الانجاب، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد بدءا من الفيوم والجيزة، البحيرة تعد ضمن المحافظات الأكثر انجابأ.





ولفتت إلى أن الوزارة تعمل فى ملف مواجهة الزيادة السكانبة عن طريق التوعية وعيادات تنظيم الأسرة ب زيارات طرق الأبواب واستهداف مليون أسرة وإلمام الأفكار والمعتقدات الخاصة بهم وزيارتهم 3 زيارات فى العام خاصة أن المشروع يعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بزيادة الأسرة.



