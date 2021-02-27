ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

108 جمعيات.. مدير مشروع 2 كفاية: نقدم خدمات التوعية فى 10 محافظات

السبت 27/فبراير/2021 - 02:02 ص
زيادة سكانية
زيادة سكانية
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة  ديزليه لبيب، مديرة مشروع 2 كفاية، إن القيادة السياسية تولى اهتمامأ كبيرأ ب هذا المشروع والذى ينعكس بالايجاب من كل هيئات الدولة المصرية، لافتة إلى أن وزارة التضامن أخذت على عاتقها دعم الجمعيات الأهلية لكى تقوم بدورها فى مواجهة الأزمة السكانية.

وأضافت " لبيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة  والمذاع عبر فضائية اكسترا نيو ،  أن الوزارة تعاقدت مع 108 جمعيات أهلية تقوم بتقديم خدمات التوعية والطلب على خدمات تنظيم الأسرة عن طريق 10 محافظات هى الأكثر فقرأ والأعلى فى معدلات الانجاب.

وأشارت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين عدد الأطفال الموجودين فى الأسرة ومستوى الفقر، لافتة إلى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما زاد نسبة  معدلات الفقر، خاصة أن كثرة الانجاب تسبب الفقر. 

ونوهت بأن الأسر الفقيرة بالفعل معدلات لأنجاب مرتفعة لديها وكان الهدف العمل فى المحافظات الأكثر فقرأ  والتى هى نفسها الأعلى فى معدلات الانجاب،  مشيرة إلى أن محافظات الصعيد بدءا من الفيوم والجيزة، البحيرة تعد ضمن المحافظات الأكثر انجابأ.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل فى ملف مواجهة الزيادة السكانبة عن طريق التوعية وعيادات تنظيم الأسرة  ب زيارات طرق الأبواب واستهداف مليون أسرة وإلمام الأفكار والمعتقدات الخاصة بهم وزيارتهم 3 زيارات فى العام خاصة أن المشروع يعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بزيادة الأسرة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

الحماة السبب.. التضامن تعلن أسماء المحافظات الأعلى إنجابا وفقرا

ندرس سيناريوهات المواجهة.. هالة السعيد: الصعيد الأكثر إنجابا و"فيه ناس بتجيب 12 طفل"

مشروع «2 كفاية»: نستهدف الوصول لـ 24 طفلا لكل 10 سيدات بحلول 2032 كمرحلة أولى

مدير مشروع 2 كفاية: نركز عملنا في المحافظات ذات معدلات الإنجاب المرتفعة.. فيديو

التضامن: تحويل 750 ألف سيدة لعيادات تمريض الأسرة بعد مشروع 2 كفاية.. فيديو

ترشيحاتنا

نجوت بأعجوبة.. عمرو أديب يشكر الرئيس السيسي لاطمئنانه على حالته الصحية

أهم الأخبار.. رد السعودية على أمريكا بشأن خاشقجي.. ومستقبل وطن يقدم تعديلا على قانون الشهر العقاري

أول رد من باهر المحمدي على انتقاله لنادي الأهلي

دولة عربية تعلن ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا بها

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

خاص.. رضا عبد العال: الأهلي كبير على موسيماني.. وأستطيع تحقيق بطولات لو كنت مكانه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها

أغرب عقاب لـ شابين.. تنظيف شاحنات الشرطة بفرش الأسنان

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة