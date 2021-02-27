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وزارة المالية: كارت ميزة يقدم للموظفين بدون أي مقابل

السبت 27/فبراير/2021 - 12:14 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن كل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يحملون بطاقات إلكترونية بالفعل، ولكن وزارة المالية تحاول خلال الفترة الحالية بتحديث تلك البطاقات لتصبح بطاقة أكثر تعاملا مع تطوير العالم.

واسترسلت "فوزي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، وزارة المالية ستقوم بتحويل البطاقات الإلكترونية القديمة إلى بطاقة ميزة، وفيما يخص مميزات بطاقة ميزة، أوضحت أنها بطاقة غير تلامسيه بالإضافة إلى أن البطاقة تقبل في كل ماكينات الصرف.

وأضافت، البطاقة الجديدة يمكنها أن تقبل على المواقع الإلكترونية أيضا، معقبة: ثقافة العاملين في الدولة تغيرت عن ذي قبل.

وأشارات إلى أن بطاقة ميزة تقدم خدمات دفع المستحقات الحكومية إلكترونيا، منوه إلى أن كارت ميزة يقدم للموظفين بدون أي مقابل ومصاريف.


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