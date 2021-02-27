نادر حمدي يعلم زوجته ووالدته التلحين على الهواء.. فيديو

قام الفنان نادر حمدي بتعليم زوجته ووالدته الفنانة عفاف حمدي الألحان على الهوا خلال لقائهم في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " .
ومن جانبها قالت الفنانة عفاف حمدي ، اول البوم قام بعمله نادر حمدي وأحمد فهمي ومحمد نور في فرقة واما كان في منزلنا وكانوا يجتمعون يوميا وكنت سعيدة بهم واثقة بهم لأنهم كان لديهم موهبة حقيقية .
وتابعت سارة حسني زوجة نادر حمدي أنه ملتزم جدا في مواعيده لافتة انه عند زواجنا لم يكن يريد ان نقوم بعمل حفل زواج مؤكدة انني احب اغاني نادر حمدي ومنها اغنية " زي ما انتي " .