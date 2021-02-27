نادر حمدي يعلم زوجته ووالدته التلحين على الهواء.. فيديو

قام الفنان نادر حمدي بتعليم زوجته ووالدته الفنانة عفاف حمدي الألحان على الهوا خلال لقائهم في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " .





ومن جانبها قالت الفنانة عفاف حمدي ، اول البوم قام بعمله نادر حمدي وأحمد فهمي ومحمد نور في فرقة واما كان في منزلنا وكانوا يجتمعون يوميا وكنت سعيدة بهم واثقة بهم لأنهم كان لديهم موهبة حقيقية .



