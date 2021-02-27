لسه متصالحوش.. نادر حمدي: أنا صاحب فرح خناقة شيكابالا وأحمد فهمي.. فيديو

قالت سارة حسني زوجة الفنان نادر حمدي : اننا قررنا عمل ليلة زفاف فجأة وهذا لان نادر لم يكن يريد ليلة عرس وأشارت إ لى أن الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني كانا خارج البلاد وأنا لا يمكنني أن أقوم بعمل ليلة زفافي بدونهما لأني اعتبرهما اخوة بالنسبة الي . لى





وأضافت سارة حسني خلال لقائها في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناه "سي بي سي": فجأة جميع الاشخاص والأصدقاء الذين قمت بدعوتهم إلى ليلة زفافنا قاموا بالحضور ولم يعتذر أحد والجميع كان في غاية السعادة .



