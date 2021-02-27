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توك شو

لسه متصالحوش.. نادر حمدي: أنا صاحب فرح خناقة شيكابالا وأحمد فهمي.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 03:41 ص
نادر حمدي
نادر حمدي
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إبراهيم القادري
قالت سارة حسني زوجة الفنان نادر حمدي : اننا قررنا عمل ليلة زفاف فجأة  وهذا لان نادر لم يكن يريد ليلة عرس وأشارت إلى أن الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني كانا خارج البلاد وأنا لا يمكنني أن أقوم بعمل ليلة زفافي بدونهما لأني اعتبرهما اخوة بالنسبة الي .

وأضافت سارة حسني خلال لقائها في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناه "سي بي سي": فجأة جميع الاشخاص والأصدقاء الذين قمت بدعوتهم إلى ليلة زفافنا قاموا بالحضور ولم يعتذر أحد والجميع كان في غاية السعادة.

ومن جانبه أوضح نادر حمدي قائلا " أنا صاحب الفرح اللي حصلت فيه خناقة شيكابالا وأحمد فهمي وظهرت في فيديو الخناقة بظهري مؤكدا انه لم يتم الصلح بينهما حتي الان ولكن سوف يتم الصلح بينهما لأنهما في النهاية أصدقاء.
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