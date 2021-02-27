بنك أوف أميركا: صناديق الأسهم العالمية تستقطب تدفقات بـ 46.2 مليار دولار

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات صناديق من بنك أوف أميركا، أن صناديق الأسهم استقطبت ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق عند 46.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بقيادة تدفقات إلى أسهم التكنولوجيا والشركات المالية.





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وخلُص بنك أوف أميركا إلى أن صناديق السندات جذبت 7.1 مليار دولار في دخول للتدفقات للأسبوع السادس عشر على التوالي، بينما أضافت أوراق الخزانة المالية المحمية من التضخم 1.3 مليار دولار.





ويستند البنك إلى بيانات EPFR التي جرى جمعها قبل القفزة الأحدث في العوائد الحقيقة مما أطلق شرارة موجة بيع في سوق الأسهم.





وقال بنك أوف أميركا إن أدوات الدين ذات الدخل الثابت المصنفة عند الدرجة الجديرة بالاستثمار استقطبت 5.4 مليار دولار على حساب الأدوات مرتفعة العائد التي خسرت 1.7 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ثلاثة أشهر.





وفي الأسهم، حصدت الأسهم الأميركية 20.4 مليار دولار بينما تلقت الأسواق الناشئة تدفقات قياسية بقيمة 11.6 مليار دولار في الدين والأسهم.