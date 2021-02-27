ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي: الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط

السبت 27/فبراير/2021 - 11:18 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
Advertisements
نهلة الشربيني - حسام الفقي - عدسة: كيرلس صلاح

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه اطمأن على الطلاب بجامعة عين شمس في اليوم الأول للامتحانات وليس لديهم شكوى، مضيفا: "بعد حديثي معهم جميعا كانوا على استعداد لأداء الامتحانات ولم يبالوا لما تم ترديده بإلغاء الامتحانات، إنما كانوا على قدر من المسؤولية بينما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط".

 

اقرأ أيضا:

بدء امتحانات الجامعات اليوم.. إجراءات صارمة تجاه الطلاب للوقاية من كورونا


وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات صحفية له على هامش جولته بجامعة عين شمس اليوم، قد كان المهم الاطمئنان على تحقيق هدف الوزارة بتخطي عام دراسي صعب على العالم مثل ما حدث العام الماضي لذا فقد تواجد اليوم بجامعة عين شمس ومن ثم ساتوجه لجامعة القاهرة وللمعاهد لدعم اعضاء هيئة التدريس والعاملين لكي تحقق اكتمال العام الدراسي.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

بالأسعار.. مقارنة بين أوبل أسترا وكيا جراند سيراتو| صور

بيتر الألمانية تطرح الإصدار الجديد من سيارتها في مصر لأول مرة.. سعر ومواصفات