وزير التعليم العالي: الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه اطمأن على الطلاب بجامعة عين شمس في اليوم الأول للامتحانات وليس لديهم شكوى، مضيفا: "بعد حديثي معهم جميعا كانوا على استعداد لأداء الامتحانات ولم يبالوا لما تم ترديده بإلغاء الامتحانات، إنما كانوا على قدر من المسؤولية بينما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط".





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وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات صحفية له على هامش جولته بجامعة عين شمس اليوم، قد كان المهم الاطمئنان على تحقيق هدف الوزارة بتخطي عام دراسي صعب على العالم مثل ما حدث العام الماضي لذا فقد تواجد اليوم بجامعة عين شمس ومن ثم ساتوجه لجامعة القاهرة وللمعاهد لدعم اعضاء هيئة التدريس والعاملين لكي تحقق اكتمال العام الدراسي.