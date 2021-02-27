برلماني يوجه طلبى إحاطة للحكومة بشأن إنشاء وحدة إسعاف بصفط اللبن وتطوير منظومة الصرف الصحى بالنجوم ببولاق الدكرور

وجه النائب حسام المندوه الحسينى عضو مجلس النواب طلبى إحاطة للدكتور رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء ( النقل ، والصحة ، والإسكان والمرافق ) ، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من لائحة مجلس النواب ،









الأول : بشأن إنشاء وحدة إسعاف بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور نظرًا لاحتياج المنطقة الشديد للخدمة الإسعافية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية .









وأوضح النائب المندوه الحسينى أنه يوجد مكان مهجور بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور يمكن استغلاله كوحدة اسعاف أسفل الطريق الدائرى وبالتالي سوف يخدم منطقة بولاق الدكرور ومنطقة الطريق الدائرى .









والطلب الثانى : بشأن تردى وتهالك منظومة الصرف الصحى بمدينة النجوم ببولاق الدكرور والمنطقة بأكملها تعوم على بركة من مياه الصرف الصحى منذ حوالى عشر سنوات وحتى الآن ولم تمتد يد الإصلاح إليها بالرغم من شكاوى واستغاثات المواطنين المتكررة الذين تتعرض حياتهم وأبنائهم إلى الأمراض بسبب انتشار الأوبئة بعد أن اخطلت مياه الشرب بمياه الصرف .









وطالب النائب حسام المندوه الحسينى الحكومة بسرعة إنشاء وحدة إسعاف بمنطقة صفط اللبن ، وكذلك تطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة النجوم ببولاق الدكرور لخدمة أهالى المنطقة .