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تعليم

انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج مع ضوابط وقائية صارمة

السبت 27/فبراير/2021 - 02:02 م
امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول
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أنغام الجنايني
انطلقت اليوم بجامعة سوهاج أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١م، والتي يخوضها ٦٥ ألف طالب وطالبة بجميع الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والضوابط الوقائية الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية في يومها الأول، يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، وعمداء الكليات ووكلاءهم. 

وتوجه "عزيز" إلى لجان كليات الآداب، الحقوق، الصيدلة، والتربية الرياضية، حيث تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية المكثفة التي أعلنت عنها الجامعة مسبقًا، والتي تبدأ منذ دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من البوابات الرئيسية والفرعية للجامعة خلال بوابات التعقيم مرتدين الكمامة الطبية، ثم قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية.

بالإضافة إلى التأكد من وجود مسافات آمنه لاتقل عن متر ونصف بين الطلاب في اللجان لتحقيق التباعد، إلى جانب استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمدرجات والقاعات للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات. 

وأثناء جولته طمأن رئيس الجامعة الطلاب علي حرص إدارة الجامعة ضمان صحة وسلامة أبناءها، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تساهم في تأدية الامتحانات في يسر وسهولة واستقرار نفسي للطلاب، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار فعلي الطالب التوجه لمكتب عميد الكلية لحلها علي الفور دون تردد.

وأضاف الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، أن الامتحانات يؤديها ٧٨١٥ طالب وطالبة بالفرق الأربعة، وتم توزيعهم داخل ١٠٣ لجنة.


واشار الدكتور إبراهيم البرعي القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، أن الامتحانات بدأت اليوم ويخوضها ٢٩٠٢ طالب وطالبة بجميع الفرق، حيث تم توزيعهم داخل ٥١ لجنة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، أن الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول يبلغ عددهم ١٤٦٠ طالب وطالبة، مضيفًا أنه تم توزيع الطلاب داخل ٢٦٨ لجنة بمقر الجامعة القديم.

كما لفت الدكتور حازم عبدالرحمن القائم بعمل عميد كلية الحقوق، إلى أن ٩٠٠٠ طالب وطالبة بجميع فرق الكلية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام، حيث تم توزيعهم علي ٤٦٢ لجنة امتحانية بمقر الجامعة الجديد.
انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج مع ضوابط وقائية صارمة
انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج مع ضوابط وقائية صارمة
انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج مع ضوابط وقائية صارمة
انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج مع ضوابط وقائية صارمة
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