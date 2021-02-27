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تعليم

رئيس جامعة دمنهور: انتظام اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الأول ولا يوجد شكاوى

السبت 27/فبراير/2021 - 02:01 م
جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
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أسماء الجنبيهى

 

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، علي انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بحميع الكليات دون رصد أى مشاكل، مضيفًا أن تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أوضح عبيد صالح، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الجامعة ستعمل علي مراعاة معايير العدالة والرأفة تيسيرا على الطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، وذلك طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تفقده، صباح اليوم السبت، سير أعمال أول يوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للاطمئنان على الطلاب والتأكد من أن الامتحان من المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد طمأن رئيس الجامعة، الطلاب، على جاهزية اللجان ومتابعتها لضمان سلامة وصحة الطلاب وهيئة التدريس وجميع العاملين، واتباع كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة من وجود فرق من رعاية الشباب والجوالة لتنظيم دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية، مع مراعاة الالتزام بالمسافات البينية الوقائية بين الطلاب وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند المداخل، كذلك مراعاة التنسيق الكامل لخروج الطلاب وعدم التكدس على البوابات، ومنع التجمعات.

وتأكد من ارتداء الطلاب الكمامة إجباريا قبل دخول الامتحانات، كما تم التنبيه بمتابعة تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصورة منتظمة ودورية قبل وبعد الامتحان.

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