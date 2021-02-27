ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل إقامة الصلاة شرط لصحتها عند أدائها منفردا بالمنزل .. الإفتاء تجيب

السبت 27/فبراير/2021 - 04:45 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا او بسبب ظروف عمله ، يؤدي البعض الصلاة في المنزل منفردا او جماعة مع أهل بيته  والذي يشغل البعض الآن هل يشترط إقامة الصلاة عند الصلاة بالمنزل .


قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم يحصل على ثواب صلاة الجماعة كاملًا إذا أداها مع أسرته في البيت.

وأوضح «ممدوح»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن أداء صلاة الجماعة بالمسجد يفوق في ثوابه أداؤها في البيت بعدة أمور ، لافتا إلى أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبشير المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، منوهًا بالأحاديث في فضل المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة فيها وعمارتها كثيرة جدًا، ومنها ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من غدا إلى المسجد أو راح، أعدَّ الله له في الجنة نُزلًا كلما غدا أو راح».

هل إقامة الصلاة في المنزل شرط ؟

 الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن إقامة الصلاة سنة مؤكدة، والصلاة صحيحة بدونها، ولا يأثم تاركها؛ طالما كان ذلك ليس على سبيل التكرار.


وطالب ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، بضرورة المحافظة على إقامة الصلاة، مشيرا إلى أنه ليس معنى أن الصلاة صحيحة بدونها؛ أن يتساهل المصلون في تركها.

واوضح أمين الفتوى: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر، ففي الحديث "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: "انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم الصلاة على يسار الإمام .. اعرف الرأي الشرعي

هل تجوز الصلاة بعد انتهاء الأذان وقبل الإقامة؟

هل تقبل الصلاة في البلكونة ؟ الإفتاء ترد

حكم الصلاة في المنزل بدون عذر

حكم من سمع أذان الفجر ولم يصل ونام

حكم قراءة القرآن بدون تجويد .. مستشار المفتي يجيب

ترشيحاتنا

دفنها حية وهرب.. زوج يتخلص من زوجته بسبب الجدال

بعد انهيار الفريق.. كلوب يكشف حقيقة التجهيز لـ مذبحة داخل ليفربول

خوفا من فضح علاقته الحرام.. تحقيقات موسعة في محاولة قتل عامل لخاله بالجيزة

بسبب مذيعة "الروج".. تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

وضعت روج على الهواء..تفاصيل مشهد غريب لمذيعة النشرة بالقناة الأولى

تاج الدين: حالتان أبلغتا بإصابتهما بكورونا بعد تلقيهما اللقاح في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

للنساء بعد سن الـ35 .. نصائح لزيادة البويضات

مكرونة فرن بدون سلق.. و 4 وصفات مختلفة