غدًا.. لجان البرلمان تناقش بيانات وزراء الكهرباء و السياحة والإسكان وقانون نقابة الفلاحين

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة و ينعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية .





وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي استمرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.





وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستون عضوا آخرون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بالاشتراك مشترك مع لجنة الشئون الصحية.





وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار اختصاصات ونشاطات الهيئة الوطنية للإعلام وما حققته من انجازات وما تراه من اقتراحات لتحقيق أهدافها.





وتواصل لجنة السياحة والطيران المدني الاستماع إلى وزير السياحة والاثار بشأن البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة يوم الخميس 4 فبراير 2021، وخطة عمل الوزارة.





وتدرس لجنة النقل والمواصلات الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذى ألقاه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 من فبراير سنة 2021.





وتستكمل لجنة الإدارة المحلية مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة.





وتناقش لجنة حقوق الإنسان عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان .





كما تدرس اللجنة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.