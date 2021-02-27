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أخبار البلد

سلم رسالة مهمة لـ السيسي من الأمير.. مصدر مسؤول يكشف سر زيارة وزير خارجية الكويت اليوم للقاهرة

السبت 27/فبراير/2021 - 04:50 م
الرئيس السيسي- الأمير
الرئيس السيسي- الأمير نواف الأحمد
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مـيــس رضــا

كشف مصدر كويتي مسؤول عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى القاهرة، والتي وصفها بـزيارة "قصيرة"، حيث تستغرق ساعات قليلة.


وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، إن وزير خارجية الكويت سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة مهمة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالمصالحة الخليجية.


وأوضح  المصدر، أن زيارة وزير الخارجية الكويتي تأتي ضمن جولة أجراها لدول الخليج لنفس الهدف ذاته، والتي تأتي بعد أيام قليلة من عقد أول لقاء رسمي بين الإمارات وقطر في الكويت للتباحث حول آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية وتبعه لقاء مماثل الثلاثاء الماضي بين وفدين رسميين من قطر ومصر في الكويت أيضا للغرض نفسه.

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