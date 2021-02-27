الزمالك يتعلم الدرس من أزمة السنغال.. النادى يتعاون بشركة طيران قبل مواجهة الترجي





كانت بعثة الزمالك تعرضت لأزمة كبرة خلال الأسبوع الماضي، تمثلت في عدم قد رة البعثة على السفر من الجزائر إلى السنغال بسبب عدم وجود تصريح للطائرة بدخول المجال الجوي لموريتانيا قبل ان يتم حل الأزمة.





وذكرت صحيفة " تونس الرقمية" وفقا لمصدر لها داخل نادي الزمالك، أن الشركة التي ستتولى نقل بعثة الفريق تونس لمواجهة الترجي، هي نفس الشركة التي كانت تنقل الفريق خارج مصر لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا آخر موسمين، ولم تظهر أي مشكلة أو أزمة.





ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس يوم 3 مارس، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من نفس الشهر.









أكد تقرير تونسي، أن نادي الزمالك قرر التعاون مجددا مع شركة الطيران التي كانت تنقل بعثة الأبيض آخر موسمين، لخوض مواجهات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أزمة طائرة السنغال.