وفاة طالب بسبب أزمة قلبية في مدرسة بالمحلة

شهدت مدرسة الفرير بغرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عقب شيوع نبأ وفاة الطفل يوسف عبد السلام الجمل إثر تعرضه لوعكة صحية تسببت في وفاته ولفظ أنفاسه الأخيرة جراء الإصابة بأزمه قلبية مفاجئة أثناء فعاليات اليوم والحصص الدراسية .

وفاة طالب بأزمة قلبية



وتلقت غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم بطنطا تلقت إخطارا من مجلس إدارة مدرسة الجيل المسلم بشرق المحلة يفيد بواقعة وفاة الطالب المذكور بشكل مفاجئ أثناء أحدي الحصص الدراسية.

كما انتقلت القيادات التنفيذية بإدارة شرق المحلة التعليمية إلي أبواب المدرسة للوقوف على آخر تطورات الواقعة .

جدير بالذكر أن جميع العاملين داخل المدرسة نعوا رحيل الطالب المفاجئ ودعوا أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان علي فراقه ورحيله إلي المولي عز وجل.