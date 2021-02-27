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رياضة

بسبب أزمة المستحقات.. تأخر انطلاق مران الزمالك لمدة ساعة ونصف

السبت 27/فبراير/2021 - 05:18 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
تأخر انطلاق تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة ساعة ونصف بسبب أزمة المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأبيض، خاصة أن اللاعبين لهم رواتب خمسة أشهر متأخرة.

واجتمع طارق حشيش المستشار المالي بنادي الزمالك باللاعبين عصر اليوم بمقر النادي ووعدهم بحل أزمة المستحقات المتأخرة لهم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان لاعبو الفريق يرفضون خوض التدريب اليوم بسبب أزمة المستحقات قبل أن يتفق الجميع على خوض التدريب بصورة طبيعية استعدادا للقاء دجلة المرتقب المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز .
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