على وشك الإنتهاء .. تفاصيل جديدة فى أزمة معسكر حكام الـ var





كما تواجه أزمة فى ظل قلة أعداد حكام الفيديو ما يضطر وجيه أحمد ورفاقه إلى الاستعانة بنفس الوجوه للمشاركة فى إدارة مباريات المسابقات المحلية. وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام فى ورطة حقيقية نظرا لعدم قدرتها على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الفيديو





ولفت إلى أن لجنة الحكام لديها ٥٤ حكما حاصلين على رخصة حكام الـ var وترغب فى زيادة العدد من أجل مواجهة ضغط مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر.





وشدد على أن مشاركة الفرق الثلاث الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية لم يشفع للجنة الحكام فى العمل على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الفيديو فى ظل حرص إدارة المسابقات فى الجبلاية على الانتهاء من المباريات وعدم إرباك جدول المسابقة المحلية.



