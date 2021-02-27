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رياضة

على وشك الإنتهاء .. تفاصيل جديدة فى أزمة معسكر حكام الـ var

السبت 27/فبراير/2021 - 05:01 م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسرى غازى
تتأهب لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد لإسدال الستار عن أزمة تحديد موعد نهائى لإقامة معسكر تدريبي خاص بحكام تقنية الفيديو المعروفة بـ "var".

وقال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن اللجنة تنتظر فى الساعات المقبلة الحصول على موافقة المهندس أحمد مجاهد رئيس الجبلاية على إقامة معسكر حكام الفيديو خلال شهر مارس المقبل وتحديدا في فترة التوقف الدولية وأجندة المنتخبات الوطنية.

وأضاف: "عقب الحصول على موافقة الجبلاية على الموعد النهائي لإقامة معسكر حكام الفيديو سيتم إخطار الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من أجل الحصول على موافقة مسؤوليها من أجل اقامة المعسكر ومنح الحكام رخصة تقنية الفيديو".

يذكر أن ضغط مباريات الدوري الممتاز ولقاءات كأس مصر تسبب فى إجبار لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد على تعطيل إقامة معسكر حكام الفيديو الـ "var".

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام فى ورطة حقيقية نظرا لعدم قدرتها على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الفيديو كما تواجه أزمة فى ظل قلة أعداد حكام الفيديو ما يضطر وجيه أحمد ورفاقه إلى الاستعانة بنفس الوجوه للمشاركة فى إدارة مباريات المسابقات المحلية.

ولفت إلى أن لجنة الحكام لديها ٥٤ حكما حاصلين على رخصة حكام الـ var وترغب فى زيادة العدد من أجل مواجهة ضغط مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر.

وشدد على أن مشاركة الفرق الثلاث الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية لم يشفع للجنة الحكام فى العمل على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الفيديو فى ظل حرص إدارة المسابقات فى الجبلاية على الانتهاء من المباريات وعدم إرباك جدول المسابقة المحلية.

وأوضح أن لجنة الحكام فشلت فى الحصول على موافقة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد فى إقامة معسكر حكام الفيديو خلال فترة التوقف الإجباري خلال شهر مارس للمنتخبات الوطنية في إقامة معسكر حكام الفيديو.
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