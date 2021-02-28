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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:59 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بدون أي تغيير في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-2-2021، بعد ارتفاعه بمعدل قرشين اثنين أمس  لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، مصر إيران للتنمية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في  البنك الأهلي اليوناني

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، أبوظبي الأول، الأهلي المصري،قطر الوطني الأهليQNB، التجاري وفا،HSBC، المصرف العربي الدوليAIB،العقاري المصري العربي،الإمارات دبي، البركة،الأهلي المتحد، القاهرة، الاسكندرية،ABC، مصر،المصري لتنمية الصادرات".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB،بلوم، كريدي أجريكول،قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي،العربي الافريقي الدولي، سايب، ابوظبي التجاري،التعمير والاسكان، عودة،الكويت الوطني،المصري الخليجي،التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.


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