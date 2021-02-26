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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك CIB".

البنك المركزي
15.6126جنيه للشراء، وسعر 15.7408 جنيه.

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‏البنك الأهلي المصري
15.61 جنيه للشراء، وسعر 15.71 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.61 جنيه للشراء، مقابل 15.71 جنيه للبيع.


بنك كريدي أجريكول
15.63جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.


بنك  CIB
15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع
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