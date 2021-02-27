ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حديقة الأورمان تكشف موعد افتتاح معرض الزهور.. و3 أسباب وراء زيادة الإقبال

السبت 27/فبراير/2021 - 07:05 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال الدكتور محمد فوزى مدير حديقة الأورمان، إنه لم يتم تحديد موعد لافتتاح معرض الزهور حتى الآن، حيث أنه سيتم الاجتماع بالعارضين أولا للتحضير له، موضحا أن الافتتاح سيكون خلال أسبوعين.


وتوقع "فوزى" خلال تصريحات ل"صدى البلد " ، أن الاقبال على معرض الزهور سيكون كبيرا لإنه يعد متنفسا للجميع من جهة ، كما أن الحدائق تمتاز بكونها مكانا مفتوح فمن الصعب انتقال عدوى كورونا فيها ، والدليل على ذلك الاقبال الكبير على مهرجان العسل خلال نوفمبر الماضي.


وأوضح "مدير حديقة الأورمان " أنه سيتم التحضير أيضا لمهرجان التمور داخل الحديقة فى أول أبريل ، منوها إلي أن مهرجان العسل كان زاخرا جدا بمشتقات عسل النحل.


وشدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى المعرض ، حيث يتم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل الدخول ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ، فصلا عن تطبيق ثقافة التباعد الاجتماعى، معلقا: "احنا كاتبين أهم التوصيات والاجراءات الواجب اتخاذها على البوابات ".


وأوضح "مدير حديقة الأورمان بالجيزة"  أن هناك مسئولين عن التعقيم يطهرون باستمرار بالكلور والمطهرات لتجنب انتشار فيروس كورونا .


وأكد أن جائحة كورونا كانت سببا فى إلغاء معرض الزهور خلال العام الماضي مما سيزيد الاقبال على المعرض هذا العام لاشتياق الزائرين لمعرض الزهور بحديقة الأورمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منال عوض تبحث تجهيزات إقامة معرض الأثاث "صنع فى دمياط" بمدينة نصر

المورينجا والبلوط الخليجي.. عينات عشبية نادرة بحديقة الأورمان

ذوو الهمم واللاجئون ضيوف شرف.. التضامن: توفير وسائل نقل للزائرين والعارضين في معرض ديارنا

الزراعة: معرض زهور الربيع الـ 88 في أول مارس بحديقة الأورمان

الزراعة في أسبوع.. تنظيم معرض الزهور ومدارس حقلية إرشادية

ترشيحاتنا

بعد شكاوى السيستم .. التعليم تحسم مصير طلاب أولى ثانوي المتعثرين في آداء الامتحان إلكترونيا

5 شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا

بعد أنباء اهتمام الأهلي بضمه.. سيمبا التنزاني يحدد سعر لويس ميكيسون

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

السفير الإماراتي لدى القاهرة: مصر تشهد نهضة حديثة في عهد السيسي

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة رياضية جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة "موديل" إعلان عمرو دياب الروسية .. صور

زوجة رجل مهم .. 10 معلومات عن الإعلامية أميمة تمام مذيعة الروج

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك