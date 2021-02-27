حديقة الأورمان تكشف موعد افتتاح معرض الزهور.. و3 أسباب وراء زيادة الإقبال

قال الدكتور محمد فوزى مدير حديقة الأورمان، إنه لم يتم تحديد موعد لافتتاح معرض الزهور حتى الآن، حيث أنه سيتم الاجتماع بالعارضين أولا للتحضير له، موضحا أن الافتتاح سيكون خلال أسبوعين.





وتوقع "فوزى" خلال تصريحات ل"صدى البلد " ، أن الاقبال على معرض الزهور سيكون كبيرا لإنه يعد متنفسا للجميع من جهة ، كما أن الحدائق تمتاز بكونها مكانا مفتوح فمن الصعب انتقال عدوى كورونا فيها ، والدليل على ذلك الاقبال الكبير على مهرجان العسل خلال نوفمبر الماضي.





وأوضح "مدير حديقة الأورمان " أنه سيتم التحضير أيضا لمهرجان التمور داخل الحديقة فى أول أبريل ، منوها إلي أن مهرجان العسل كان زاخرا جدا بمشتقات عسل النحل.





وشدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى المعرض ، حيث يتم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل الدخول ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ، فصلا عن تطبيق ثقافة التباعد الاجتماعى، معلقا: "احنا كاتبين أهم التوصيات والاجراءات الواجب اتخاذها على البوابات ".





وأوضح "مدير حديقة الأورمان بالجيزة" أن هناك مسئولين عن التعقيم يطهرون باستمرار بالكلور والمطهرات لتجنب انتشار فيروس كورونا .





وأكد أن جائحة كورونا كانت سببا فى إلغاء معرض الزهور خلال العام الماضي مما سيزيد الاقبال على المعرض هذا العام لاشتياق الزائرين لمعرض الزهور بحديقة الأورمان.