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أخبار البلد

حفل فني لفرقة نوبية.. اختتام فعاليات معرض "ديارنا" .. اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تختتم الدورة الـ٦١ لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية فعالياتها مساء اليوم، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" للحرف اليدوية".

شهد اليوم الختامي عرضا فنيا لفرقة "نوبة نوتو" احتفالا بزوار المعرض، في ظل إقبال كثيف على المعروضات والمنتجات خلال الساعات الاخيرة قبيل انتهاء فعاليات المعرض. 

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت فعاليات المعرض الذي يقام على مساحة 2800 متر مربع حيث شارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتى تتميز بالجودة والأسعار المناسبة، بالإضافة الى منتجات الأشخاص ذوى الإعاقة والغارمات بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة.
حفل فني لفرقة نوبية.. اختتام فعاليات معرض "ديارنا" .. اليوم
حفل فني لفرقة نوبية.. اختتام فعاليات معرض "ديارنا" .. اليوم
حفل فني لفرقة نوبية.. اختتام فعاليات معرض "ديارنا" .. اليوم
حفل فني لفرقة نوبية.. اختتام فعاليات معرض "ديارنا" .. اليوم
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