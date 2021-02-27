حفل فني لفرقة نوبية.. اختتام فعاليات معرض "ديارنا" .. اليوم

تختتم الدورة الـ٦١ لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية فعالياتها مساء اليوم، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" للحرف اليدوية".





شهد اليوم الختامي عرضا فنيا لفرقة "نوبة نوتو" احتفالا بزوار المعرض، في ظل إقبال كثيف على المعروضات والمنتجات خلال الساعات الاخيرة قبيل انتهاء فعاليات المعرض.



