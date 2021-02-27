الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

يحل نادي يوفنتوس الإيطالي ضيفا على فريق هيلاس فيرونا الليلة الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، المباراة التي ستقام على ملعب مارك انتونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.





مدرب يوفينتوس، ولاعبه الأسطوري السابق، أندريا بيرلو، تشكيلة فريقه بصفوف مكتملة .





تشكيل يوفنتوس:





حراسة المرمى، تشيزني





خط الدفاع، ديميرال، دي ليخت، اليكس اندرو





خط الوسط، رابيو ،كييزا، ارون رامزي، بينتانكور، بيرنارديسكي





هجوم، ديان كولوسيفسكس، كريستيانو رونالدو.





يخوض يوفنتوس المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، ويسعى البيانكونيري للخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الضغط على إنتر ميلان صاحب الصدارة.





في المقابل يأتي هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ويريد الفريق تحقيق نتيجة إيجابية، للاستمرار في المنطقة الدافئة.





وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين على ملعب أليانز.







فاز يوفنتوس في 13 مباراة هذا الموسم، مسجلا 25 هدف ليحل في المركز الثالث برصيد 45 نقطة خلف اي سي ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 49 والمتصدر في القمة انتر ميلان برصيد 53 نقطة، بينما فاز فيرونا في تسع مباريات ليستقر في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.