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أصل الحكاية

عقيدة أوباما.. باحث: تقارير حقوق الإنسان الأمريكية ابتزاز سياسي

السبت 27/فبراير/2021 - 11:12 م
جو بايدن
جو بايدن
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أماني نوار
قال الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، عمرو فاروق، ان الرئيس الأمريكي الجديد، جون بايدن، يسير وفقا لاستراتيجية تعرف بـ"عقيدة أوباما"، وتعني رؤيته السياسية والفكرية تجاه دول منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية. 

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة، أن بايدن منذ وصوله للبيت الأبيض اتخذ عدد من الإجراءات التي تمثل امتدادا لسياسات أوباما ، في مقدمتها موقفه من الملكة العربية السعودية ومعاداتها الواضحة منذ اللحظات الأولى، من قبيل "الاابتزاز السياسي"، ومحاولة تطويقها وتعليق صفقات تسليحها، وهذا يمثل ترجمة حرفية  للعقيدة الأوبامية، وموقفها العدائي تجاه دول الخليج والشرق الأوسط، في مقابل دعم إيران واستراتيجيتها واعتبارها شريكا أساسيا ولاعبا فاعلا من حقه التواجد فكريا وسياسيا ومذهبيا.

وأشار فاروق، إلى أن "عقيدة أوباما"، التي تهيمن على البيت الأبيض حاليا، تتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة لفرض سطوتها على الأوضاع الداخلية لدول المنطقة العربية والضغط عليها من خلال  قضايا حقوق الانسان، لا سيما أن عدد من نواب الحزب الديمقراطي بالكونجرس أعلنوا تأسيس ما يعرف بـ"مرصد حقوق الإنسان" لمتابعة الأوضاع الحقوقية في العمق المصري، ما يعني أن هناك توجها سياسيا يهدف للضغط على الدولة المصرية سعيا في فرض استراتيجيتهم وتحقيق مصالحهم.

 وأوضح فاروق، أن ملف الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة يمثل أحد الأدوات الفاعلة التي توظفها الإدارة الأمريكية، في التعامل مع هذه الكيانات باعتبارها جماعات ضغط سياسي، تعبر عن الإسلام السني وليس لها علاقة بإلارهاب والتطرف، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان وحلفائها، الشريك الااستراتيجي للأمريكيين الديمقراطيين.

وقال فاروق، إنه من المرجح أن تسعى إدارة بايدن بتوظيف جماعة الإخوان ومحاولة الدفع بهم لسدة المشهد السياسي رغم اختلاف الظروف والأوضاع وسقوط الجماعة سياسيا وشعبيا، لكن في النهاية ستمنح تلك الإدارة التنظيم الإخواني هامشا من الحركة ، لا سيما من خلال الضغط بملف سجنائهم.
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