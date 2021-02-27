رئيس مصنع 200 الحربي: مفيش عقول في العالم أفضل من العقول المصرية

قال المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع انتاج واصلاح المدرعات 200 الحربي، إن وزير الإنتاج الحربي يهتم بشكل خاص بمركز التميز العلمى الذى يعد جزءا من الإنتاج الحربي والمهندسين الشباب بالإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن رؤساء مجالس الإدارة، جميعهم من الشباب.





وأضاف رزق، فى حوار خاص مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج "ابن مصر " على شاشة فضائية المحور، أن الشباب يقومون بوضع التصميم الأساسى للمنتج، ومركز التميز العلمي يقوم بهذا الدور، بالتعاون مع المصانع، لكيفية عمل تصميم لمنتج حربي ،مؤثر ومطابق للتكنولوجيا العالمية؛ ليتحول من مرحلة التصميم إلى الإنتاج.



