رئيس مصنع 200 الحربي: لدينا بحوث فى جميع المجالات والقيادة السياسية تدعمنا

قال المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع انتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إن يعملون وفقا لبحوث علمية فى جميع المجالات، بالإضافة لوجود أكاديمية الإنتاج الحربي وهي كلية الهندسة وجميع مشاريعها تكون فى المصنع.

وأضاف رزق فى حوار خاص مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج "ابن مصر " على شاشة فضائية المحور، أن المصنع يؤمن العاملين بجميع وسائل الأمن الصناعي، والأمان.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع انتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إلى أن القيادة السياسية تدعمهم ولا تبخل عليهم بأي شيء.





وأكد أن أبواب المصنع والإنتاج الحربي جميعها مفتوحة أمام الشباب ومن يقومون بعمل المشاريع، مضيفا: "مفيش حد أحسن من الشباب المصري، ومفيش عقول فى العالم أفضل من العقول المصرية".